Bitcoin 34 bin dolara indi!

Son 24 saatte Bitcoin yüzde 6.1, Ethereum ise yüzde 11 değer kaybetti. Kripto para piyasasının toplam değeri son 7 günde 1.4 trilyon dolara geriledi. 1 hafta önce 2.2 trilyon dolar idi. kayıp 900 milyar dolar oldu.

Çin’in ödeme ve finans hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladığı haberleriyle başlayan gerileme sürüyor. Bu haberden önce de Elon Musk'ın Tesla'da Bitcoin'in artık ödeme aracı olarak kullanılmayacağı açıklaması gelmişti.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 92'si son 24 saatte değer kaybetti. Son 1 haftada kripto paraların toplam piyasa değeri 900 milyar dolar gerileyerek 1.4 trilyon dolara düştü.

Dogecoin son 24 saatte yüzde 6.68, son 7 günde ise yüzde 38,48 değer kaybetti.

Kaynak: Haber Global