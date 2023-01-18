İran deniz filosundan Pakistan'a dostluk ziyareti

İran deniz filosu askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla Pakistan'a ulaştı. İki savaş gemisi ve bir denizaltıdan oluşan deniz filosu Pakistan gemilerinin refakatinde Karaçi Limanına demir attı.
İranlı kaptan Behruz Merih ve beraberindeki kadro Pakistan Donanması 10. Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Sakib İlyas tarafından karşılandı.
Karşılama törenine Pakistan Deniz Kuvvetleri yetkililerinin yanı sıra İran'ın Karaçi Başkonsolosu Hasan Nuriyan ve İran'ın Pakistan askeri ataşesi Albay Mustafa Ganbarpur da katıldı.
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