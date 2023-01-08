  1. Siyaset
8 Oca 2023 10:24

İran: Pakistan ile ortak askeri güç kurmaya hazırız

İran: Pakistan ile ortak askeri güç kurmaya hazırız

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, Pakisan’ın yeni Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sahir Şamşad Mirza ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Pakistan ile ortak askeri güç kurmaya hazır olduklarını belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, Pakisan’ın yeni Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sahir Şamşad Mirza ile telefonda görüştü.

Görüşmede Tümgeneral Bakıri, Genelkurmay Başkanlığına atanmasından dolayı Korgeneral Sahir Şamşad Mirza’yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

İran ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin tarihi uzun bir geçmişe dayanan iyi ilişkilerine değinen Tümgeneral Bakıri, iki ülke arasında başta sınır güvenliği olmak üzere  savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin gelişmekte olduğunu söyledi.

Tümgeneral Bakıri ayrıca, Pakistan'ın eski Genelkurmay Başkanı General Nadim Rıza'nın ortak askeri güç kurma teklifini hızlandırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Pakisan’ın yeni Genelkurmay Başkanı  da görüşmede, iki ülkenin ortak sınırlarını “barış ve dostluk sınırı” olarak nitelendirdi.

News Code 1906892

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler