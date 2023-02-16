JPMorgan: Depremin fiziksel maliyeti 25 milyar dolar

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı maliyetin 25 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmininde bulundu. Bu rakam GSYH'nin yüzde 2,5'ine denk geliyor.

JPMorgan ayrıca, TCMB'nin gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8'e indireceğini öngördü.

JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, "Türkiye'deki deprem trajik can kaybına yol açtı ve önemli ekonomik sonuçları olacak" ifadelerine yer verdi.

Akçelik, şu ifadeleri kullandı:

"- Siyasi yönetim depremden önce bile faizlerin daha da indirileceği sinyali veriyordu. 18 Haziran'a kadar yapılması gereken seçimler öncesinde yeni faiz indirimleri yapılması olasılığını göz ardı edemiyoruz.

- Ancak, Türkiye'de para politikası aktarım mekanizması çalışmadığından politika faizinin artık geçmişe kıyasla daha az önem taşıdığına inanıyoruz."

Kaynak: Dünya Gazetesi