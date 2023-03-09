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9 Mar 2023 09:26

ABD Temsilciler Meclisi, askerlerin Suriye'den çekilmesini oyladı

ABD Temsilciler Meclisi, askerlerin Suriye'den çekilmesini oyladı

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz'in sunduğu, Başkan Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye çağıran yasa tasarısını oyladı.

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 103 'evet' oyuna karşın 321 'hayır' oyuyla reddedildi.

Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden de 47 milletvekili tasarıya destek verdi.

News Code 1908070

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