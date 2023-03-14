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14 Mar 2023 10:43

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47''de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

News Code 1908152

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