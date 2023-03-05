Şam'dan ABD'li askeri yetkilinin yasa dışı Suriye ziyaretine tepki

Suriye, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki yasadışı bir Amerikan askeri üssüne yasadışı ziyaretini şiddetle kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yayınladı. Suriye haber ajansı SANA, “Haber vermeden üst düzey bir ABD’li yetkilinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri üsse gitmesi yasa dışı ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik alçakça bir ihlal” ifadesine yer verdi.

Açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı, Suriye’nin kuzeydoğusundaki yasa dışı bir Amerikan askeri üssüne yasa dışı bir ziyaret yaptı. ABD askeri yetkilisi, bu ziyaretin nedeninin IŞİD’e karşı savaşın etkinliğini değerlendirmek olduğunu ileri sürdü.

Bu iddialar Amerikan idareleri onları tanıtmaya başlamadan önce düştü. Uluslararası toplum, IŞİD'in Amerikan istihbaratının gayri meşru bir çocuğu olduğunu çok iyi biliyor. IŞİD tarafından yürütülen ve yürütülen cezai operasyonlar Amerikan güçlerini ve araçlarını hedeflemedi. Aksine, kanlı operasyonları masum Suriye vatandaşlarına karşı gerçekleşti, Son birkaç gün içinde altmıştan fazla insan geçimlerini temin ederken Amerikan güçlerinin gözünde.

Amerikan yönetiminden, uluslararası hukukun sistematik ve sürekli ihlallerini hemen durdurmasını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, Amerikan uygulamalarının Suriye'yi terörizmle mücadele ve ulusla egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruma yaklaşımından çarpıtmayacağını vurgulandı.