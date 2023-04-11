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11 Nis 2023 17:06

Siyonist Rejim'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Siyonist Rejim'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 700’den fazla siyonist yerleşimciler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

News Code 1908610

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