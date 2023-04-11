https://tr.mehrnews.com/news/1908610/ 11 Nis 2023 17:06 News Code 1908610 Video Video 11 Nis 2023 17:06 Siyonist Rejim'den Mescid-i Aksa'ya baskın İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 700’den fazla siyonist yerleşimciler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. News Code 1908610 کپی شد İlgili haberler İran'dan "Dünya Kudüs Günü" açıklaması İran Savunma Bakanlığı işgalci rejimin Mescid-i Aksa saldırısını kınadı Emir Abdullahiyan-Bayramov görüşmesi olumlu geçti Reisi, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile Filistin’i görüştü Ekler Video video görüntüleri baskın Mescid-i Aksa
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