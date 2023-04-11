İran'dan "Dünya Kudüs Günü" açıklaması

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ile Kudüs ve İntifada Kurumu Başkanı General Ramazan Şerif, bu seneki Dünya Kudüs Günü etkinliklerine dair açıklamada bulunarak, "Cuma günü (14 Nisan) ülke çapında Dünya Kudüs Günü münasebetiyle çeşitli etkinlik ve yürüyüşler düzenlenecek." dedi.

Şerif, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Tahran’daki etkinliğe konuşmacı olarak katılacağını duyurdu.

Mübarek Ramazan ayının son Cuma günü, Filistin halkına yapılan zulmün unutulmaması için İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni (r.a) tarafından "Dünya Kudüs Günü" olarak adlandırılmıştır.

İran halkı "Dünya Kudüs Günü" münasebtiyle ülkenin dört yanında geniş çaplı yürüyüşler düzenliyor.