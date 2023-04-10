İran Savunma Bakanlığı işgalci rejimin Mescid-i Aksa saldırısını kınadı

İran Savunma Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, işgalci Siyonist Rejimin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saygısızlığını kınadı.

Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Sahte ve geçici Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saygısızlığı ve burada ibadet edenlerin yaralanmasına ve gözaltına alınmasına neden olan son cinayetleri, bu rejimin İslam'ın, Müslümanların ve müminlerin artan gücüne karşı bitmeyen korkusunu ve çaresizliğini gösteriyor.

Çökmekte olan ve krizlerle boğuşan Siyonist Rejimin cinayetleri dünyaya açıklanmış olsa da, bu eylemler bu rejimin iç krizlerden çıkmak için kamuoyunu saptırmak amacıyla yapılıyor ve rejim politikacılarının ve cani yetkililerinin yolsuzluğunu örtbas etmek için tasarlanmaktadır.

Bu istenmeyen rejim Filistin direnişi gençlerinin öfke ateşini alevlendirmiş ve yakında dünya bu rejimin sahte hegemonyasının çöküşüne tanık olacak çünkü evlerin en zayıfı örümceklerin evidir.

Savunma Bakanlığı Müslümanların ilk kıblesine yapılan cinayet ve saygısızlıkları şiddetle kınamakta ve aydınların, elitlerin, sanatçıların ve etkili kişilerin bu eylemi kınamasını ve bu rezil rejimin cinayetlerinin tekrarlanmasını önlemeye çapırmaktadır.

Dünya Müslümanlarının ve İran milletinin bu cinayete, Kudüs Günü'nde ülke çapında ve kapsayıcı bir şekilde karşılık vereceği açıktır."