Reisi, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile Filistin’i görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere Filistin ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Bu görüşmede liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

Reisi görüşmede, “İran ve Cezayir, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerde yakın ve ortak görüşe sahiptir.” dedi.

İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik saldırılarının son aylarda arttığına dikkat çeken Reisi, “Bugün, Sitonist Rejim’e karşı İslam ülkeleri arasında yakın işbirliği ve ortak bir cephenin oluşturulması ve Filistin halkına destek verilmesi her zamankinden daha fazla gerekliliktir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasında gelişmekte olan ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahran ile Cezayir arasında özellikle ekonomi ve ticaret alanlardaki işbirliğinin her geçen gün daha da artmasını temenni etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, "Bu görüşmede, işgal altındaki Filistin Devleti'ndeki mevcut durum ve özellikle İsrail'in Batı Şeria ile Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü haremi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal ve saldırganlığı ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Siyonist İsrail'in söz konusu saldırılarının Mescid-i Aksa'nın hürmetini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, ramazan ayı boyunca yapılan "saygısızlığın" da Müslümanların dini duygularını apaçık şekilde tahrik ettiği kaydedildi.