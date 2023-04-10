Emir Abdullahiyan-Bayramov görüşmesi olumlu geçti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son meseleleri değerlendirdi.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Kenani, Suudi Arabistan teknik heyetinin İran ziyaretine değinerek, "Bu heyet, Cumartesi günü Tahran'a geldi ve Tahran'daki büyükelçilik ile Meşhed'deki başkonsolosluğun yeniden açılması üzerinde çalışıyor." dedi.

'İran teknik heyeti Suudi Arabistan'a gidecek'

Kenani, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik ile başkonsolosluğun yeniden açılması için İran heyetinin yakın gelecekte bu ülkeye gideceğini açıkladı.

Tahran ile Riyad arasında büyükelçi atanması hakkında yöneltilen soru üzerine Kenani, "İki ülke arasında büyükelçi atanmasına ilişkin ilk adımlar atıldı ve bu süreç devam ediyor." yanıtını verdi.

İran-Azerbaycan ilişkileri

Kenani, Azerbaycan ile ilişkilerin İran için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“İran olarak ortak çıkarlara odaklanmamız gerektiğine inanıyoruz ve bölge ile komşu ülkeler arasında gerilim ve anlaşmazlık yaratarak durumdan yaralanmaya çalışan kötü niyetli tarafların amaçlarına ulaşmasına izin vermemeliyiz.

Siyasi süreç ve diyaloğa başvurmanın önemini ve kürsüden tartışmalı konulardan kaçınmanın gerekliliğini her zaman vurguladık. İki kardeş ve Müslüman ülke arasındaki ilişkilerin, iyi komşuluk ilkesi yönünde ilerlemesini istemeyen düşmanlarımız var. Yaşanan gerilimlere rağmen yanlış anlaşılmaları diyalog çerçevesinde çözmeye çalıştık.”

Azerbaycan'ın İran hakkında aceleci ve yapıcı olmayan bir karar aldığını kaydeden Kenani, “Diplomatik girişimler kapsamında İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında olumlu ve yapıcı bir telefon görüşmesi yapıldı ve taraflar diyaloğu sürdürme ve yanlış anlamaları çözme konusunda anlaştı. Bu görüşmeyi olumlu değerlendiriyoruz. Mevcut durumu yönetmek, ilişkileri rayına oturtmak ve kötü niyetlilerin çabalarını önlemek için Azerbaycan tarafıyla yeni adımlar atmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

'İran'dan Bahreyn'e iki heyet gitti'

Sözcü Kenani, İran'dan iki heyetin Manama'ya gittiğini belirterek, Bahreyn konusunda iyimserlikle birlikte olumlu bir atmosfer oluştuğuna inandıklarını söyledi.

ABD ile mahkum takası anlaşması

ABD ile mahkum takasına ilişkin Kenani, “Bize göre, mahkum takası daha önce yapılan anlaşma çerçevesinde yapılabilir, ancak bu konu diğer tarafın kararına bağlıdır.” açıklamasını yaptı.

Filistin'deki gelişmeler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonistlerin Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırılarına işaret ederek, İslam ülkelerini bu konuda gerekli önlemler almaya ve Filistin halkını savunmaya çağırdı.