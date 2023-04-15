Soylu: Suriyelilerin yüzde 70'i 'geri döneriz' diyor

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber canlı yayınında TGRT Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevapladı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin "Suriyelileri seçim listelerine yazdılar" iddiasını yalanlayan Bakan Soylu, "Nasıl yazacaksınız? Seçim listeleri MERNİS'ten çekilir. MERNİS'te kim var? Sadece TC kimlik numaralılar var. Göçmenler ise Göç İdaresi sisteminde. İkisi apayrı yer. Yalanın ancak bu kadarı olabilir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık verilen yabancıların sayısına dair ise Soylu şöyle konuştu:

"İstikametimizden rotamızdan sapmadık. Dünyanın en büyük sınaması göç sınamasıdır. Suriye’de gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 2 milyon Afgan’ın İran sınırında nasıl bekletildiğini bildiğim için söylüyorum. Bugüne kadar vatandaş yapılan toplam Suriyeli sayısı 130 bin 914'ü reşit olmak üzere, istisnai, 230 bin 998. Bunların yüzde 40'ı Suriye Türkmenidir. 114 bin Ahızka Türkünü vatandaş yaptık. 10 bini aşkın Uygur Türkünü vatandaş yaptık. Yine Afganistan uyruklu 45 bin kişi vatandaş oldu. Bunun da büyük bir bölümü Türk soylu."

Bakan Soylu, Suriyelilerin yüzde 70'inin güvenliğin sağlanması durumunda ülkelerine dönmeyi istediğini söyledi:

"Biz Suriyeli kardeşlerimize soruyoruz, 'Orası düzeldiğinde gider misiniz?' diye. Yüzde 70'i 'Ben giderim' diyor. Elbette ki şu ana kadar 550 bin Suriyeli kardeşimiz oraya geri döndü. Daha da fazla kişinin geri dönebilmesi için gerekli çalışmaları ve hazırlıkları, orada güvenli tuttuğumuz bölgede bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.