YSK seçmen sayısını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Toplam seçmen sayısını ve bunun içinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı.

64 milyon 113 bin 942

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını bildirdi. Yener, kritik seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

Yener, yaptığı açıklamada, "İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023’de ilk kez oy kullanacaktır." ifadelerini kullandı.