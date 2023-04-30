Ürdün'de Suriye zirvesi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, başkent Amman'ın yarın Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Mısır dışişleri bakanlarının Suriyeli mevkidaşları Mikdad ile gerçekleştireceği görüşmeye ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Toplantının, 14 Nisan 2023'te Cidde'de düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Ürdün, Irak ve Mısır'ın istişare toplantısının devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, 32. Arap Birliği Zirvesi’nin 19 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan’da düzenlenmesinin beklendiğini açıklamıştı. Amman'daki toplantının da zirve öncesi olması dikkati çekti.
Arap Birliği, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle 12 Kasım 2011'de ülkenin üyeliğini askıya almıştı.
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