Siyonist İsrail'den Halep Havalimanı'na saldırı

Al Mayadeen TV kanalına göre, Siyonist Rejim'e ait savaş uçakları bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı.

Saldırıda Halep Havalimanı ile Al Safira'daki Savunma Bakanlığının fabrikaları vuruldu.

Halep kentinin dış mahalleleri hava saldırılarının hedefi olurken Suriye hava savunması, bazı füzeleri etkisiz hale getirmeyi başardı.

Halep Havalimanı'nın saldırı sonucu hizmet dışı kaldığı iddia edildi.

Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanına, yerel saatle 23.35'de İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Siyonist İsrail’in Suriye'ye yönelik hava saldırıları, Şam hükümetinin Birleşmiş Milletler'deki birçok şikayetine rağmen devam etmektedir. BM Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler'deki diğer sorumlu kurumlar da işgal rejiminin Suriye'deki saldırganlığını durdurmak için henüz herhangi bir adım atmamıştır.