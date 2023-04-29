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29 Nis 2023 08:59

Siyonist İsrail'den Humus'a hava saldırısı

Siyonist İsrail'den Humus'a hava saldırısı

Suriye Savunma Bakanlığı, Siyonist Rejim'in ülkenin Humus vilayetine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Suriye medyasına göre Savunma Bakanlığı, Siyonist Rejim'in ülkenin Humus vilayetine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberde, Suriye hava savunma sistemlerinin düşman füzelerinin çoğunu düşürmeyi başardığı belirtildi.

Siyonist İsrail’in Suriye'ye yönelik hava saldırıları, Şam hükümetinin Birleşmiş Milletler'deki birçok şikayetine rağmen devam etmektedir. BM Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler'deki diğer sorumlu kurumlar da işgal rejiminin Suriye'deki saldırganlığını durdurmak için henüz herhangi bir adım atmamıştır.

News Code 1908937

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