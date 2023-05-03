Suudi Arabistan ticaret heyeti İran'a geliyor

5. İran Hhracat Yetenekleri Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Suudi Arabistan'ın da bu fuara katılacağını söyledi.

Seferi, "Suudi Arabistan ticaret heyeti İran'a gelecek. İran'dan da bir heyet yakında Suudi Arabistan'a gidecek." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Pazartesi günü Suudi Arabistan'daki üç diplomatik misyonu yeniden açtığını söyledi.

Açıklamada, "Riyad'daki büyükelçilik, başkonsolosluk ve Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı İran temsilciliği olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin üç diplomatik misyonu faaliyetlerine yeniden başladı" ifadelerine yer verildi.

Yeniden açılışlar, iki ülkenin Mart ayında Çin'in aracılık ettiği bir anlaşmanın ardından gerçekleşti.