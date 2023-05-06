İran Meclis Başkanı Galibaf, Özbek mevkidaşı ile görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile beraberindeki heyet, bu sabah İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştü. Bu görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki işbirliği geliştirme yollarını ele aldı.

Galibaf ile İsmailov baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Meclis Başkanı Galibaf, komşu ve bölge ülkelerinin İran’ın dış politikasının önceliği olduğunu belirterek, Tahran’ın bu doğrultuda Özbekistan ile ekonomik, ticaret, ulaştırma, kültür, turizm, bilişim ve iletişim alanlarındaki ilişkişerini geliştirmek istediğini söyeldi.

İran ve Özbekistan’ın ulaşım potansiyeline değinen Galibaf, “Özbekistan ile ekonomik, ulaşım ve transit ilişkilerimizi artırma konusunda elverişli imkanlara sahibiz. İki ülke Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının geliştirilmesinde yapıcı rol oynayabilir.” dedi.

Galibaf, Özbek mevkidaşı İsmailov ile gerçekleştirdiği görüşmede Afganistan meselesi üzerinde firkir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı basın toplantısında yaptığı açıklamda, Tahran-Taşkent ilişkilerinin geliştirilmesinde ulaşım konusunun her iki tarafın da önceliği olduğunu kaydetti.

İsmailov, Afganistan'daki durumun Özbekistan ve İran'ın güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Özbekistan ve İran, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır.” diye konuştu.