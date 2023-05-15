Avrupa Birliği, Aliyev-Paşinyan görüşmesinden memnun

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel eşliğinde dün Brüksel'de bir araya geldi.

Türk medyasına göre, AB Konseyi Başkanı, üçlü zirve sonrası yaptığı açıklamada, “Ermenistan ve Azerbaycan normalleşmesi yolunda ilerlemeye odaklandılar. Liderler, barış içinde bir Güney Kafkasya istediklerini ortak bir şekilde dile getirdiler. Onların çabalarını takdir ediyorum.” dedi.

Michel, "Gündemdeki tüm konuları birlikte gözden geçirdik. Barış antlaşması konusunda ABD'de son dönemde gerçekleştirilen olumlu görüşmelerin ardından, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması yönünde kararlı adımlar atılması için ivme korunmalıdır." ifadesini kullandı.

AB yetkilisi, liderlerin, sınır meselelerine ilişkin ikili görüşmelerin yeniden başlaması konusunda mutabakata vardığını söyledi.

İnsani konularda, önümüzdeki haftalarda daha fazla tutuklunun serbest bırakılacağı konusunda bir düşüncenin de mevcut olduğunu dile getiren Michel, “Kaybolan ve diğer tarafa geçen askerlerin hızlı bir prosedürle serbest bırakılmaya devam edileceği konusunda karşılıklı anlayışı koruma gereğini vurguladım. Ayrıca, kayıp şahısların akıbeti ve mayın temizleme konusundaki çalışmaların hızlandırılmasının önemini de tartıştık. Eskiden Karabağ’da yaşayan Ermenilerin hakları ve güvenlikleri konusunda fikir alışverişlerimize devam ettik. Azerbaycan'ı uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde bu kişilerin haklarını ve güvenliğini garanti altına almak amacıyla pozitif bir gündem geliştirmeye teşvik ettim. Ayrıca Bakü ile bu halk arasında şeffaf ve yapıcı bir diyaloğa olan ihtiyacı dile getirdim. Karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmak için düşmanca söylemlerden kaçınmanın, iyi niyetle hareket etmenin ve liderlik göstermenin önemli olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.