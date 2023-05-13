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13 May 2023 13:26

Paşinyan, üçlü toplantıya katılmak üzere Brüksel'e gitti

Paşinyan, üçlü toplantıya katılmak üzere Brüksel'e gitti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belçika'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Ermenistan medyasına göre; Başbakanı Nikol Paşinyan, Belçika'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de 14 Mayıs'ta bir araya gelecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı geçenlerde Ermenistan ile 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağının bazı maddelerinde mutabakata varıldığını duyurmuştu.

News Code 1909256

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