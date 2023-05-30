Zaharova: Batı, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimi tırmandırıyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Washington ve Brüksel'in Balkanlar'da yaşanan gelişmelerden tamamen sorumlu olduğunu belirten Zaharova, "ABD-AB tandeminin temsilcilerinin barış yapıcılar olarak hareket etmediği, aksine çatışmayı körüklediği, Kosova'da çözümün hukuki temellerini yıktığı konusunda defaatle uyardık" dedi.

Batılı politikacıların sadece Kosova makamlarının eylemlerini teşvik ettiğini ve Belgrad'ın çıkarlarını görmezden geldiğini söyleyen Zaharova, bunun sonucu olarak Kosovalı Arnavut radikallerin şiddet olaylarına devam ettiğinin altını çizdi.

Bu bağlamda Zaharova, Batılı ülkeleri bölgedeki durumla ilgili 'yalan propagandaya', Kosova'daki gelişmelerin sorumluluğunu Sırplara yüklemeye son verme çağrısı yaptı.

Kosovalı Sırpların ellerinde silah olmadan hak ve özgürlük mücadelesi verdiğini kaydeden Zaharova, "Amerikalıların yeni göreve başlayan 'belediye başkanlarını' belediye binalarından başka tesislere geçici olarak 'yerleştirme' fikri gibi yarı önlemlere değil, gerilimi azaltacak kararlı adımlara ihtiyacımız var" diye ekledi.