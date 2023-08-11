Sırbistan lideri: Batı, Rusya’yı savaş alanında yenemez

Sputnik'e göre; Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Batı tüm var gücüyle bile Rusya’yı savaş alanında yenemeyecek. Ama Rusya’nın da savaş alanında kazanabileceğinden emin değilim. Rusya’nın siyasi anlamda da bir şeyler elde edebileceğinden emin değilim” diye konuştu.

Ukrayna’daki çatışmanın “karşı tarafı tüketme” aşamasına geçtiğini dile getiren Vucic, ABD dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak ve dünya ekonomisini istikrara kavuşturacak bir ateşkesin sağlanmasını umduklarını söyledi.