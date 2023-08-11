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11 Ağu 2023 19:57

Sırbistan lideri: Batı, Rusya’yı savaş alanında yenemez

Sırbistan lideri: Batı, Rusya’yı savaş alanında yenemez

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna’ya yardım eden Batı ülkelerinin, birleşseler dahi Rusya’yı savaş alanında yenemeyeceğini söyledi.

Sputnik'e göre; Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Batı tüm var gücüyle bile Rusya’yı savaş alanında yenemeyecek. Ama Rusya’nın da savaş alanında kazanabileceğinden emin değilim. Rusya’nın siyasi anlamda da bir şeyler elde edebileceğinden emin değilim” diye konuştu.

Ukrayna’daki çatışmanın “karşı tarafı tüketme” aşamasına geçtiğini dile getiren Vucic, ABD dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak ve dünya ekonomisini istikrara kavuşturacak bir ateşkesin sağlanmasını umduklarını söyledi.

News Code 1910909

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