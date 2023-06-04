  1. İran
4 Haz 2023 14:15

İmam Humeyni'nin (r.a) diktiği bayrak, uluslararası denklemleri değiştirdi

İmam Humeyni'nin (r.a) diktiği bayrak, uluslararası denklemleri değiştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İmam Humeyni'nin (r.a) diktiği bayrak ve yönettiği devrim, şu anda Devrim Lideri Ayetullah Hamanei tarafından yönetilmektedir ve tarihin akışında kalıcı bir değişimin başlangıcı oldu ve uluslararası denklemlerde değişikliğe neden oldu" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Humeyni (r.a) 34. vefat yıl dönümü münasebetiyle Twitter'den şöyle bir payalşımda bulundu:

"İmam Humeyni'nin (r.a) diktiği bayrak ve yönettiği devrim, şu anda Devrim Lideri Ayetullah Hamanei tarafından yönetilmektedir ve tarihin akışında kalıcı bir değişimin başlangıcı oldu ve uluslararası denklemlerde değişikliğe neden oldu.

Adalet arayıcısı olan bu bayrak, bugün her zamankinden daha ayaktadır.

İmam'ın devriminin mesajı, idealleri ve öğretileri bugün dünyadaki siyasi, entelektüel ve kültürel söylemin belirgin ve öne çıkan bir parçası ve gelişmekte olan uluslararası düzeninde etkili bir akımdır."

News Code 1909680

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