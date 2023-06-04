İran'da İmam Humeyni'nin (ra) vefat yıl dönümü anılıyor

İslam İnkılabı'nın ulu önderi ve İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) 34. vefat yıldönümü nedeniyle bugün farklı kesimlerin katılımıyla Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Türbesi'nde anma merasimi düzenlendi.

Üst düzey devlet yetkilileri ve halkın farklı kesimlerinin katılımıyla düzenlenen bu anma töreninde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei de bir konuşma yapacak.

Her sene olduğu gibi Rahmetli İmam Humeyni’nin vefat yıl dönümünde ülkenin farklı yerlerinde de görkemli anma töreni düzenlenmektedir.

İslam Devrimi'nin büyük mimarı İmam Humeyni 3 Haziran 1989 tarihinde vefat etti. 9 milyon insanın hazır bulunduğu cenaze töreninde naaşı Tahran’ın güneyinde Kum’a giden yol üzerinde bulunan mezarına ancak helikopterle taşınabildi. İmam Humeyni'nin türbesi başkent Tahran'ın güneyinde bulunuyor.