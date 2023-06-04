İmam Humeyni (r.a) tarihimizin üstün kişilerinden biridir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün İmam Humeyni'nin (r.a) 34. vefat yıl dönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

İmam Humeyni'yi (r.a) tarihin üstün kişilerinden biri olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, "Üstün kişiler tarihin hafızasından silinmez" dedi.

Devrim Lideri, "İmam Humeyni (ra.) ülke düzeyi, İslam ümmeti düzeyi ve dünya düzeyi olmak üzere 3 düzeyde büyük dönüşüm yaratmıştır." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, "İmam, İslam dışı bir sistemi sahadan çıkardı, 'zulmü özgürlüğe', 'kimliksizliği özgüvene' dönüştürdü. Bunlar devrimin öncülüğünde İslam İnkılabı'nın getirdiği büyük değişimlerdir." ifadelerinde bulundu.

'Yapabiliriz' kavramının da imamın ortaya çıkardığı bir diğer dönüşüm olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, "Yapabiliriz, sorunları çözmenin anahtarıdır, sorunlarımız vardır, ancak yapabiliriz ruhuyla sorunları aşabiliriz" diye kaydetti.

Ayetullah Hamanei, "Filistin meselesi unutulacaktı. Ancak İmam Humeyni'nin (r.a) hareketiyle İslam dünyasının birinci meselesi haline geldi. Bugün Kudüs Günü sadece İslam ülkelerinde değil, Müslüman olmayan ülkelerde de kutlanmaktadır." dedi.

Yüce Devrim Lideri, "İmam, İslam ümmeti seviyesinde İslam uyanışını yarattı.Bugün İslam ümmeti devrim öncesine göre daha aktif. Elbette daha fazla aktif olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, "İmam Müslüman olmayan ülkelerde bile dünyadaki maneviyata dikkati yeniden canlandırdı. Ancak bu gelişme bazı ülkelerin tepkisiyle karşılandı. Bu ülkeler, maneviyatın yeniden canlanmasına karşı koymak için her şeyi yaparlar" ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emperyalizmin İran milletiyle düşmanlığı, geri çekilmemizle ortadan kalkmaz, birçok durumda bizim geri çekilmemiz, onların öne çıkmasına ve daha fazla düşmanlık yapmasına neden oldu. Düşmanlar bizim geri çekilmemizle yetinmiyorlar, İran'ı devrim öncesi döneme geri döndürmek istiyorlar."

Yüce Devrim Lideri, "Düşmanlar İran'a karşı girişimlerinin çoğunda başarısız oldu. En son bulunduğu girişim ise ülkede çıkardığı gerginliklerdi. Bu gerginlikler Batılı ülkelerin düşünce odalarında tasarlandı. Batılı güvenlik teşkilatları mali ve medya desteği sağlarken vatana sırtını dönmüş unsurlar ise bunu yürüttü" dedi.

Ayetullah Hamanei, "Onlar İslam Cumhuriyeti'nin işinin bittiğini düşündüler. Aptallar yine hata yaptılar; yine İran halkını tanımadılar. İran milleti onların çağrısını görmezden geldi ve planlarını boşa çıkardı" diye konuştu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Düşman İranlı gençleri hayal kırıklığına uğratmaya ve ülkedeki sorunları sürekli onların yüzüne vurmaya çalışıyor. Tabii bazı sorunlar var. İnşallah Çözülecektir. Düşman halkı hayal kırıklığına uğratmaya çalışıyor. Sorunlar karşısında çabalarımızı artırmalıyız." dedi.

Ülkede teknoloji alanında ve diğer alanlarda yaşanan gelişmelere değinen Ayetullah Hamanei, bu ilerlemelerin parlak bir geleceğe işaret ettiğini belirtti.