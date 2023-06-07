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7 Haz 2023 11:36

Angola’daki protestolarda 5 kişi öldü

Angola’daki protestolarda 5 kişi öldü

Angola'nın merkezinde akaryakıt sübvansiyonların kaldırılması nedeniyle düzenlenen protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Angola'nın Huambo eyaletinde akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasına karşı protestolar düzenlendi.

Taksi şoförlerinin ve sürücülerin katıldığı protestolarda göstericiler polisle çatıştı.

Yetkililer, şu ana kadar protestolarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan 34 göstericinin gözaltına alındığı ve 29 motosiklete doğrudan kamu düzenini bozmak suçundan el konulduğu belirtildi.

Angola hükümeti, geçen hafta yakıt sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırıldığını duyurdu ve o zamandan beri benzin fiyatları litre başına 27 ABD sentinden 51 sente yükseldi.

Kaynak: İLKHA

News Code 1909723

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