Senegal'de protestolar sürüyor

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'ya hapis cezası verilmesinin ardından başlayan protesto ve çatışmalarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Antoine Diome, başkent Dakar'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da başlayan protestolar sonrası bazıları siyasi parti üyesi olmak üzere yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Hafta sonu ülkedeki tansiyonun düştüğünü ifade eden Diome, protestolarda "dış güçlerin etkili olduğunu ve ülkesinin saldırı altında olduğunu" ileri sürdü.

Bakan Diome, protestocuların altyapı tesislerine zarar verip tahrip ettiğini dile getirdi.

Hükümet karşıtı protestolarda, bugüne kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 360 kişi yaralandı.