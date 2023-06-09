Sudanlı taraflar 24 saatlik ateşkes için anlaştı

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 24 saatlik ateşkes anlaşması sağlandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cidde kentinde yapılan ateşkes görüşmeleri kapsamında Sudanlı tarafların 24 saatlik ateşkes için anlaştığı kaydedildi.

Bakanlık, ateşkesin yarın Cumartesi yerel saatle 06.00'dan itibaren 24 saat süreyle yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükûmetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.