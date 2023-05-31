Sudan ordusu, ateşkes müzakerelerini askıya aldı

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmaların sona ermesi için ABD ve Suudi Arabistan arabuluculuğunda yapılan müzakereler durduruldu. Sudan ordusu, RSF güçlerinin hastane ve binalardan çekilmesini öngören kısa dönemli ateşkesin maddelerine uymadığı ve ateşkesi birçok kez ihlal ettiği gerekçesiyle görüşmeleri askıya aldığını duyurdu. Ordu sözcüsü Nabil Abdalla, anlaşma ile ilgili bir sonraki adımı görüşmeden önce Ateşkes maddelerinin tam olarak uygulanması gerektiğini ifade etti.

ABD'li ve Suudi Arabistanlı arabulucular Pazartesi günü, ordu ve RSF'nin 20 Mayıs'ta imzaladığı insani ateşkesi 5 gün süreyle uzatma konusunda anlaştığını açıklamıştı. Ancak Salı günü Başkent Hartum ve Darfur'da çatışmalar yeniden alevlendi. RSF, orduyu ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak kendilerini savunma haklarını kullanacaklarını ifade etti.

Sudan'da şu ana kadar 7 kez geçici ateşkes ilan edilmiş, ateşkeslerin tamamı büyük bir ölçüde ihlal edilmişti.

Hartum'un çoğu bölgesinde temiz suya erişim sağlanamazken, elektrik haftada yalnızca birkaç saat verilebiliyor. Çatışma bölgelerinde hastanelerin dörtte üçünün hizmet dışı kalması nedeniyle ülkedeki insani kriz derinleşiyor.

Sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan verilere göre Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre bir milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi, en az 350 bin kişi ise komşu ülkelere kaçtı. BM, 25 milyon Sudanlının yardıma ve korunmaya ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA