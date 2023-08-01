İngiliz basınından Türkiye ekonomisi yorumu

İngiltere'nin The Financial Times gazetesi, son dönemde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) altın alımlarının yavaşlamış olmasına rağmen Türkiye'deki varlıklı kişilerin ve kuruluşların külçe altına olan talebinin altın fiyatlarını 2023'ün ikinci çeyreğinde yüksek tuttuğunu yazdı. Harry Dempsey imzalı haberde, Türkiye'de külçe altına olan talebin üç ayda yüzde 7 arttığı bilgisi paylaşıldı.

Dünya Altın Konseyi'nin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin raporu, Türkiye'de nisan-haziran döneminde bin 225 ton altın alındığını gösterdi. Haberde, mayıs ayındaki seçimler sırasında ve sonrasında lira rekor düzeyde değer kaybedince, Türk milyoner ve şirketlerin bir değer koruma aracı olarak özellikle tezgah üstü piyasadaki (OTC) altına yöneldiği belirtildi.

Para biriminin zayifliğina karşi kendilerini korumaya çalişiyorlar

Türkiye'de altına olan talebi değerlendiren WGC baş piyasa strateji uzmanı John Reade de OTC piyasasındaki 355 ton altın talebinin üçte ikisinden fazlasının Türkiye'den geldiği bilgisini paylaştı. Piyasada varlıklı kişilerin ve şirketlerin eylemleriyle ilişkilendirilebilecek bir altın birikimi olduğuna işaret eden Reade, bu kişi ve kuruluşların para biriminin zayıflığına karşı kendilerini korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimi döneminde cari açığını kontrol altına almak için altın ithalatını geçici olarak yasakladığını hatırlatan gazeteye konuşan Reade, Türkiye'deki durumu anomali olarak değerlendirdi.

Kaynak: Gazete Duvar