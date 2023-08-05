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5 Ağu 2023 10:19

AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan 5 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan 5 isim

İktidara yakınlığı ile bilinen Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, konuk olduğu programda AK Parti'nin İstanbul adayı olması muhtemel isimleri sıraladı.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Şahin, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adayı olabileceği söyleniyor. Yine İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu… Biliyorsunuz ki AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekili. Eski Çevre Bakanı Murat Kurum da yine adı geçenler arasında ancak enteresan bir biçimde Murat Kurum'un ismi Ankara için de geçiyor" dedi.

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; işi şansa bırakmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını istediği öğrenildi. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde vatandaşa ismi İBB adayı olarak geçen vitrindeki isimler sorulacak. Bu anketten elde edilecek sonuç adayın belirlenmesi hususunda önemli bir kriter olacak.

News Code 1910781

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