İran: 2,5 milyon Erbain ziyaretçisi Irak'a geçti

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kirman kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadar İran'dan 2,5 milyon kişi Erbain etkinlikleri için Irak'a gitti.'' dedi.

Bu yıl Erbain ziyaretçilerinin yüzde 60'ının İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nı tercih etmesi bekleniyor.

Safer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin (a.s) ve sadık yarenlerinin şehadetlerinin 40'ı için düzenlenen merasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bu günün arifesinde, Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya gelen ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin'in (as) türbesine yürümektedirler.

Erbain yürüyüşü ne zaman başlıyor?

Birçok ziyaretçi Safer ayının16'sından (bu sene 2 Eylül) itibaren yürüyüşlerine başlıyor ama bu törenin rotası Safer'in ilk gününden (18 Ağustos) itibaren Ehlibeyt dostlarına açıldı.