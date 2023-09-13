İran-Irak güvenlik anlaşmasıyla ilgili önemli gelişme

Irak medyasına göre; Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, dün Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile Bağdat’ta görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında açıklama yapan Hüseyin, İran ile yapılan güvenlik anlaşmasına değinerek, silahlı grupların sınırı geçerek İran hükümetine karşı silah kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Iraklı Bakan, ''İran, Irak ve IKBY hükümetiyle anlaşma gereği söz konusu grupların sınır bölgelerden uzaklaştırılması için gerekenler yapıldı ve Irak ile IKBY derinliğinde uzak yerlerde kurulan kamplara yerleştirildiler. Irak tarafı İran ile yapılan anlaşmayı uygulamaya başladı.'' dedi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, güvenlik anlaşması hakkında, ''Anlaşmanın uygulanması konusunda belirlenen süre 19 Eylül 2023 tarihinde sona eriyor ve bu süre uzatılmayacak. Bu konu Irak ve IKBY makamlarına iletildi. Irak hükümeti iyi önlemler aldığını ve taahhütlerine bağlı kaldığını vurguladı. Sayın Irak Başbakanı Sudani de geçtiğimiz günlerde olumlu açıklamalarda bulundu.'' ifadelerini kullanmıştı.