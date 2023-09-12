Irak Dışişleri Bakanı yarın Tahran'a geliyor

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre; Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin İranlı yetkililerle görüşmek üzere yarın Tahran'a ziyarette bulunacak.

Fuad Hüseyin, Tahran temasları çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşecek. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran-Irak güvenlik anlaşması ve bazı bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, geçtiğimiz Temmuz'da Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmişti.