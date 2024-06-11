Direniş kabineyi dağıttı

Milli Gazete'ye göre, İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz’ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükûmetinden istifa ettiği belirtildi. Bu istifalar, dünyanın “süper gücü” ABD’yi arkasına alan işgalci İsrail ordusunu bozguna uğratan HAMAS’ın nihai zaferi olarak değerlendirildi.

“Mümkün olan en kısa sürede” erken seçim çağrısı yaptı

Gantz, Netanyahu’ya, “mümkün olan en kısa sürede” erken seçim çağrısında bulunarak, Savaş Bakanı Yoav Gallant’ı da kabineden çekilmeye davet etti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu’dan, bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.

Gantz, 18 Mayıs’ta Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran’a kadar bir planı onaylamaması hâlinde partisinin çekileceği tehdidinde bulunmuştu.