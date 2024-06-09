Benny Gantz Savaş Kabinesi’nden istifa etti

Katar'ın el-Cezire televizyonu, Siyonist emekli general Benny Gantz’ın Savaş Kabinesi'nden istifa ettiğini bildirdi.

Benny Gantz, geçtiğimiz ay Netanyahu’ya, İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı operasyon sonrasında Gazze'yi işgaliyle ilgili net bir ertesi gün stratejisi belirlemesi için 8 Haziran'a kadar süre vermişti.

Gazze Tümeni Komutanı Rosenfeld istifa etti

İbrani basını, İsrail ordusunun Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld'in istifa ettiğini duyurdu.

Rosenfeld, yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de "Gazze sınırındaki toplulukları korumada başarısız olduğunu" itiraf etti.