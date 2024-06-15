Erdoğan'dan bayram sonrası yoğun diplomasi trafiği

Milliyet'in haberine göre, Erdoğan, önce 3-4 Temmuz tarihlerinde Astana’da düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi’ne katılacak. Türkiye, ŞİÖ’de “diyalog ortağı” olarak temsil ediliyor. Erdoğan, daha sonra Karabağ’ın Şuşa kentinde 5-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek TDT Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak. 6 Temmuz’da yapacağı ziyarette ev sahibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Erdoğan, zirveye katılan liderlerle de görüşecek.

2022’de Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen 9. TDT zirvesinde teşkilata gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, Şuşa’daki zirveye davet edildi. Zirvede KKTC’yi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar temsil edecek.

Biden ile görüşme

Temmuz ayının ilk yarısında Erdoğan’ın son durağı Washington olacak. 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye gidecek olan Erdoğan, zirve marjinda yapacağı temaslar kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. NATO zirvesinde ayrıca, görev süresi dolan Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in yerine gelecek isim de belli olacak. Adaylar arasında en güçlü isim ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte. Kulislerde Türkiye’nin de Rutte’nin adaylığına destek verdiği ifade ediliyor. Rutte, adaylığına destek için 26 Nisan’da İstanbul’a ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşmüştü.