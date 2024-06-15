Teröristlerin İran'a sızma girişimi püskürtüldü

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, bugün yaptığı açıklamada Sistan ve Belucistan eyaletinde sınır mhafızları ile ülkeye sızmaya çalışan teröristler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Tuğgeneral Guderzi, "Önümüzdeki günlerin hassasiyeti nedeniyle terör örgütü mensupları, sabotaj amacıyla Seravan ilçesi sınırları üzerinden ülkeye girmeyi planlamış ancak bu hain hedeflerine, güvenlik güçlerinin teyakkuzu ve keskinliği ile ulaşamadılar." dedi.

Tuğgeneral Guderzi, sınır muhafızları ile teröristler arasında yaşanan silahlı çatışmaya değinerek, "Sınır muhafızlarının şiddetli ateşi sonucu teröristlerin bazıları yaralandı bazıları da kaçmak zorunda kalarak ülkeye sızmaları başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

İran Sınır Muhafızları Komutanı, bu terör örgütünden önemli miktarda C4 patlayıcı, 1 barut fünyesi, 13 elektronik fünye, 1 elektronik devre, 15 kalem pil, 1 M16 kamera, 1 şarjör bıçağı ve 251 Kalaşnikof mermisi, 8 A Colt tüfeği, 5 Amerikan yapımı savaş bombası, 40 parçalık el bombası ve kablosuz iletişim cihazı ele geçirildiğini belirtti.

Tuğgeneral Guderzi, terör örgütlerinin sabotaj amaçlı her türlü eylemine sınır muhafızlarının sert bir şekilde karşılık vereceğini vurguladı.