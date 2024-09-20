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20 Eyl 2024 11:47

Terör örgütü Komele'ye ağır darbe: Önemli isimi öldürüldü

Terör örgütü Komele'ye ağır darbe: Önemli isimi öldürüldü

Devrim Muhafıları Ordusuna bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı, Komele terör örgütünün üst düzey isimlerinden Ribvar Kerimiyan'ın Irak sınırından ülkeye girmeye çalışırken öldürüldüğünü açıkladı.

Devrim Muhafıları Ordusuna bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı, Irak'tan ülkeye sızmaya çalışan bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan yapılan açıklamada, Kürdistan eyaletinde icra edilen başarılı operasyonda birkaç teröristin etkisiz hale getirildiği, bazılarının yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Komele terör örgütünün önemli komutanlarından Ribvar Kerimyian, terör timi ile birlikte ülkeye sızmaya çalışırken güvenlik güçler tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü.'' denildi.

Açıklamada, operasyonda teröristlere ait askeri ekipmanların ele geçirildiği kaydedildi.

News ID 1920286

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