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16 Haz 2024 09:35

Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

TRT Haber'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti: 

"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Erdoğan'ın "Aziz Milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital gösterim ekranında da yayınlandı.

News ID 1917753

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