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22 Haz 2024 09:02

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Gazze istifası

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Gazze istifası

ABD Dışişleri'nde Siyonist rejim-Filistin birimi uzmanı üst düzey yetkili Miller, Gazze politikası nedeniyle istifa etti.

ABD Dışişleri'nde Siyonist rejim-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcısı görevinde bulunan Andrew Miller, Joe Biden’in Siyonist rejimin Gazze saldırılarına yönelik politikalarından dolayı istifa etti.

Washington Post’un (WP) haberine göre, üst düzey görevli Miller, çalışma arkadaşlarına 8 aydır ailesini çok az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını duyurdu.

Miller, Gazze’de devam eden saldırıların her şeyi tükettiğini, aile gerekçesi olmasa, işinde kalıp Gazze politikaları konusunda aynı fikirde olmadığı yönetim ile mücadele etmeyi sürdürmeyi tercih ettiğini aktardı.

Miller’in uzun süredir Filistin haklarının güçlü bir destekçisi olduğu ve Biden’ın 8 aydır devam eden Siyonist rejimin Gazze saldırılarına yönelik “ayı kucaklaması” adını verdiği yaklaşımını eleştirdiği ifade edildi.

News ID 1917883

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