DSÖ: Gazze'de gerçekten güvenli bir köşe yok

Ghebreyesus, Gazze Şehri'nde çok sınırlı olan hayat kurtarıcı bakımın sağlanmasını daha da engelleyeceğini söyledi.

Al-Ahli ve Patient Friendly hastanelerinin hizmet dışı olduğunu ifade eden DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus şunları dile getirdi:

"Hastalar ya kendilerini tahliye ettiler, erken taburcu edildiler veya Kamal Adwan ve Endonezya hastanelerine yönlendirildiler; ancak bu hastaneler yakıt, yatak ve travma tıbbi malzemelerinde sıkıntı yaşıyor. Endonezya Hastanesi kapasitesinin üç katı üzerinde çalışıyor."