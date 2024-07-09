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9 Tem 2024 11:16

DSÖ: Gazze'de gerçekten güvenli bir köşe yok

DSÖ: Gazze'de gerçekten güvenli bir köşe yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de güvenli bir köşe olmadığını bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze Şehri'nde çok sınırlı olan hayat kurtarıcı bakımın sağlanmasını daha da engelleyeceğini söyledi.

Al-Ahli ve Patient Friendly hastanelerinin hizmet dışı olduğunu ifade eden DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus şunları dile getirdi:

"Hastalar ya kendilerini tahliye ettiler, erken taburcu edildiler veya Kamal Adwan ve Endonezya hastanelerine yönlendirildiler; ancak bu hastaneler yakıt, yatak ve travma tıbbi malzemelerinde sıkıntı yaşıyor. Endonezya Hastanesi kapasitesinin üç katı üzerinde çalışıyor."

News ID 1918405

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