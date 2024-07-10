Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Beyrut'ta Kerbela şehitleri için düzenlenen törende bir konuşma gerçekleştirdi.

Nasrullah "Lübnan, Yemen ve Irak'taki destek cepheleri ile Suriye ve İran'ın siyasi desteği, Arap dünyasının ve İslam'ın Gazze'ye yönelik üzücü tutumuna karşı mutlu edici bir tablodur" dedi.

"Burada çoğunuğun önemi yoktur hakikatı bulmanın önemi var" diyen Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri "Dünyanın çoğunluğunun Gazze'ye destek konusunda sessiz kalması ve Siyonist rejimi desteklemesi, bunun doğru olduğu anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

"Haftalardır Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaşmadığını, kıtlık, hastalık ve salgın riskinin bulunduğunu" söyleyen Nasrullah, "Siyonist rejimin ordusu dünyanın en ahlaksız ordusudur"

Nasrullah sözlerinin devamında "Her aklı başında olan Müslümandan şu soru sorulacaktır: Arap ve İslam dünyası Gazze'yi desteklemek için gerçekten hiçbir şey yapamıyor mu? Biz görevimizi yaptığımıza inanıyoruz. Her gün şehit veriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. En iyi kardeşlerimiz ve liderlerimiz şehit oldu. Şehit olduğumuzda, evlerimiz yıkıldığında ve ya savaşla tehdit edildiğimizde korkmuyoruz, sorumluluğumuzdan vazgeçmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Nasrullah ayrıca "Lübnan direnişi, 8 Ekim'de Mescid-i Aksa Tufanı savaşı başladığı yolda, tüm destek cephelerinde arzu ettiği hedefe ulaşana kadar devam edecek ve geri adım atmayacak"şeklinde konuştu.