Doğu Azerbaycan'daki matem törenlerine bir bakış

Doğu Azerbaycan eyaletinin birçok bölgesinde Muharrem ayının birinci gününden, Aşura günü olarak bilinen onuncu gününe kadar her gece Kerbela'da şehit düşen İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri için matem törenleri düzenlenir.

Muharrem ayında eyaletlerin her tarafında çeşitli bayraklar ve Hüseyni yas sembolleri ile kaplanır ve Aşura törenleri özel bir coşkuyla yapılır.

Tebriz,de dini törenlerin çokluğu ve Hz. Aba Abdullah el-Hüseyin'e (a.s) duyulan sevgi ve bağlılık nedeniyle "Ümmül Hey'at" şehri olarak bilinir.

Doğu Azerbaycan halkı, İmam Hüseyin (a.s) için düzenlenen matem törenlerinde sıcak süt, ayran çorbası, umac helvası ve hurma dağıtır.

Doğu Azerbaycan eyaletindeki en önemli yas ritüellerinden biri şunlar olabilir: Şah Hüseyin Guyan (Şah Hüseyin, vay Hüseyin), Alembendi," töreni, "mum yakmak , yanan çadır" töreni, "Labik", "Zül-Cenah'ın atını döndürme" töreni, "teşbih" töreni, "İhsan ve Nezir" töreni ve ...

konomik, ticari, siyasi ve kültürel geçmişiyle parlayan Tebriz'in kapalı ve tarihi çarşısı, dini faaliyetler alanında uzun bir geçmişe sahip olması ve Muharrem günlerinde çeşitli ritüellerin düzenlenmesi bu eşsizliğin nesnel tezahürlerinden biridir.

Üç Timchehler, Muharrem'den ilk gününden 13. gününe kadar İmam Hüseyin (a.a) aşıklarını ağırlayan Tebriz Kapalı Çarşısı mekanlarından biridir.

Tebriz'de Muharrem ağıtları ve duaları hem Türkçe hem de Farsça olarak hüzünlü bir şekilde söylenir ve yas tutanlar başları, göğüsleri veya dizleri üzerinde yas tutarlar.

Kadınlar, Muharrem ve Safer ile aynı zamanda "hatır Saklama" ve bebeklerin yeşil giydirildiği ve annelerin çocukları için dilediği "Ali Asgar Beşiği" gibi çeşitli düzenlerler. Ayrıca kadınlar "Rukiye Sofrası", "Hazreti Ebulfazl Sofrası" gibi çeşitli törenler yaparlar.