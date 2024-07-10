Yezd eyaletindeki matem merasimleri nasıl?

“Hüseyiniyelerin duvarlarına siyah bayraklar çekmek”, “Nahl Gerdani” (kocaman bir tahta tabut taşımak), “çorba pişirmek”, “Kurban kesmek”, “Nezir (Adak dağıtmak)”, “Ağıtlar ve destanlar eşliğinde elle başlara ve sinelere vurmak”, “Ellerine sinç (pirinçten yapılmış zil) gibi aletler almak suretiyle sokağa çıkmak” Yezd halkının başlıca Muharrem etkinlikleridir.

Yezd eyaletinde Muharrem ayından günler kala başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkes tarafından kentin sokaklarına siyah bayraklar çekilir.

Yez eyaletinde Muharrem ayında yapılan törenler:

“Nahl Gerdani”

“Nahl Gerdani” Yezd kentinde Muharrem ayında yapılan en önemli etkinliklerden biridir. Hurma ağacı (Nahl) Yezd halkının kültüründe tabut ve Ehl-i Beytin özellikle de İmam Hüzeyin’in (a.s) cenazesini taşıyan tabutun simgesidir. Bu tabut genellikle ahşaptan yapılır ve bunu taşımak farklı Muharremin ana ve vazgeçilmez törenlerinden biridir. “Nahl Gerdani” töreni İmam Hüseyin’in (a.s) yasını tutan çok sayıda kişi tarafından gerçeşleşir ve halk bu törene özel saygı ve bağlılık duyar.

“Taziye Merasimi”

Taziye okuyanlar Aşura günü sabah saatlerinde Aşura olayını yeniden canlandırırlar; Taziye merasimi

Shimr ibn Dhi 'l-Jawshan’ın Kerbela’ye gelişinden başlar ve İmam Hüseyin'in (a.s) şehadetine kadar devam eder ve insanlar arasındaki tüm konuşmalar şiir şeklinde aktarılır.

Tasua Günü’nde dolaşmak

Tasua gününde kentin sokaklarını dolaşmak Yezd’de yapılan geleneksel törenlerden biridir. Gençler, meddahlar, ehl-i beyt aşıkları şehitlerin mezarlığını ve son bir yılda yakınlarını kaybeden ailelerin evlerini ziyaret ederek ağıtlar okurlar.

“Yaygın Nezirler”

Yezd’deki en ünlü adaklardan biri İmam Hüseyin çorbasıdır. Bu çorba buğday çorbasına benziyor. Firouzabad'da daha önce sadece Tasua ve Erbain geceleri pişirilirken, son yıllarda Muharrem ve Sefer ayları boyunca pişirilir.

Yazd eyaletinde yapılan Muharrem etkinlikleri her zaman yabancı turistlerin ilgisini çekmiştir. Her yıl çok sayıda yabancı turist ve hatta İran'ın diğer bölgelerinden insanlar, Aşura gününde nahl gerdani törenini yakından görmek için bu eyalete, özellikle de Taft ve Mehriz kentlerine gelir.