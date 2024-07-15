İran'da Muharrem ayında ihsan olarak hangi yemekler yapılır?

İran'da Muharrem ayı münasibeti ile halk tarafından sevgilerini Hz. Hüseyn'e göstermek amacı ile özenle hazırlanan geleneksel yemekler dağıtılıyor.

Bu yemeklerin arasındaki en ünlüsü ise "aşe reşte" çorbası ve "geyme-yi İmam Hüseyin"dir. Bu yazımızda bu iki yemeği size tanıtmaya çalışacağız.

Geyme-yi İmam Hüseyin

İran’ın matem yemeklerinden olan geyme’, adını küp küp kesilen etten alır. Et, sarı bezelye, kuru limon, tarçın safran ve soğanla pişirilen bir tür İran güvecidir. Bu yemekte kullanılan sarı bezelye diğer bezelyelere göre daha dayanıklı, daha lezzetlidir ve pişerken dağılmaz. Pilav ile tüketilen bu yemek tıpkı görüntüsü gibi lezzetli.

Malzeme listesi

4 kg et

4 adet soğan

500 g sarı bezelye

500 g domates salçası

300 g kuru limon

2 kaşık tarçın tozu

5 gram safran

2 kaık gül tozu

Zerdeçal Yağ ve tuz göz ayarı

(50 kişilik)

Hazırlanışı

Adım 1

Sarı bezelyeyi pişirmeye başlamadan birkaç saat önce ıslatın. Soğanları doğramadan önce eti yıkayıp doğrayın. Soğanları tencereye alıp yağda kavurun.

Adım 2

Soğanlar yumuşayınca gerekli miktarda zerdeçal ekleyin. Artık eti ekleyip rengi değişene kadar kızartabilirsiniz.

Adım 3

Bir sonraki adımda sarı bezelyeyi süzüp soğan ve etle birlikte kızartın. Sonrasında ise salça ekleyin. Yemeğe tuz, karabiber ve zerdeçal ekleyin. Salçanın çiğ kokusu kayboluncaya kadar kızartmaya devam edin.

Adım 4

Yemeğe yeterince su ekleyin ve güveçin iyice pişmesini bekleyin. Kuru limonlarını yıkayıp bir delik açın. limonların ıslanması için kaynar suda bekletmek daha iyidir. Limon eklemenin en iyi zamanı tüketimden bir saat öncedir.

Adım 5

Güvecin daha güzel kokusu olsun diye gül tozu, tarçın ve demlenmiş safranı ekleyin. Piştikten sonrası ise altını kapatabilirsiniz.

Bu güveç mutlaka İran pirinç ile tüketilir.

Aşe reşte

İran’da Muharrem ayında halk tarafından İhsan olarak pişirip dağıtan yemeklerden biri de aşe reşte isimli çorbadır. Reşte Farsça'da erişte anlamına geliyor. İçinde bolca sebze, erişte, nohut, barbunya mercimek ve kavrulmuş soğan ile nane kullanılan bu çorbanın kokusu Muharrem ayında her gün İran sokaklarında abilirsiniz.

Malzeme Listesi

4 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

425 gr nohut, barbunya, mercimek karışımı

1 demet kadar pırasa, kişniş, kereviz, dereotu, maydanoz, ıspanak karışımı

400 dilim erişte

göz kararı peynir altı suyu

göz kararı ayçiçek yağı

(4 Kişilik - 50 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1

Önceden: Soğanlardan birini küp küp doğrayın. Diğer üçünü dilimleyin. Pırasa, kişniş, kereviz, dereotu, maydanoz, ıspanakları ince kıyın. Nohut, barbunya ve mercimeği önceden pişirin veya konserve ürün kullanın. 5 su bardağı su kaynatın.

Adım 2

Bir tencereye ayçiçek yağını koyup orta ateşte ısıtın. Küp doğranmış soğanları, iki diş sarımsakla beraber yağa ilave edin ve saydamlaşana kadar kızartın.

Adım 3

Nohutları, barbunyaları ve mercimekleri tencereye ilave edin. Yeterince tuz ve zerdeçal ilave edip karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.

Adım 4

Pırasa, kişniş, dereotu, maydanoz ve ıspanağı katıp karıştırmaya devam edin.

Adım 5

Karışımın üstünü örtecek kadar kaynar su koyun. Su kaynayana kadar pişirin, ardından kısık ateşe getirin ve 10-15 dakika daha pişirin.

Adım 6

Erişteleri tencereye ilave edin ve kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Adım 7

Küçük bir tencereye yağı ve dilimlenmiş soğanları koyup soğanlar altın sarısı rengi alana kadar pişirin.

Adım 8

Yemeği bir kaseye koyup üzerine kızarmış soğanlar ve erişteyi dökerek servis yapın.