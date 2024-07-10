Tebriz Cuma İmamı atandı

Hüccetü'l İslam Hacı Şeyh Ahmed Mutahhari-asl'ın, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından Doğu Azerbaycan eyaleti Veliyyi Fakih temsilcisi ve Tebriz şehri Cuma imamı olarak tayin edildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs Pazar günü Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken Reisi ile Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmami Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Al-i Haşim ve Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi'nin olayda şehit olduğu açıklandı.