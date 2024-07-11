İran Meclis Başkanı Galibaf Putin ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Muhammed Bakır Galibaf, Rusya'nın St.Petersburg kentinde düzenlenen BRICS Parlamenter Forumu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'in İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacağını söyledi.

Rusya lideri, Tahran ile Moskova arasındaki güçlü ilişkilerin eskisi gibi devam edeceğini dile getirdi.

''İran İslam Cumhuriyeti BRICS grubunun resmi üyesi oldu ve bundan çok mutluyuz.'' diyen Putin, ülkesinin İran'ın BRICS'e üyeliğini desteklediğini kaydetti.

Putin, Galibaf’tan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye sıcak selamlarını iletmesini istedi.

Görüşmede Galibaf de, ''Batı'nın tek taraflılığı kesinlikle durdurulacaktır.'' dedi.