Galibaf Rusya ziyaretini değerlendirdi

Meclis Başkanı Galibaf Putin ile müzakerelerin en önemli odağının Kuzey-Güney Koridoru ve enerji nakil hattı olduğunu ifade etti.

Muhammed Bakır Galibaf, “BRICS'te ele aldığımız en önemli konu tek taraflı ABD yaptırımlarıydı. BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yarısından fazlasına ve ekonomik kapasitenin %30'una sahiptir ve SWIFT’e benzer finansal mesajlaşma sistemleri gibi paralel kurumlar yaratıyor” dedi.

Galibaf, “BRICS ikili işlemleri dolar dışındaki para birimleriyle gerçekleştirilmektedir. Avrasya'nın önemli ekonomik güçlerinin çoğu BRICS üyesidir. Fırsatı değerlendirerek Tacikistan, Kazakistan, Belarus, Ermenistan gibi ülkelerle ikili konuları takip ettik” ifadesini kullandı.

Putin ile Rusya Federasyonu Duma ve Konseyi başkanları ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ikili konular ele alındı. Kuzey-Güney koridoru ve enerji alanında işbirliği konusu da ele alınan konular arasında yer aldı. BRICS’te sadece ekonomik konular değil; spor, kültürel ve bilimsel konular da ele alınıyor” ifadelerinde bulundu.